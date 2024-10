Israel anuncia que matou três altos comandantes do Hamas em Gaza há três meses

O Exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (3), que um bombardeio seu matou três altos comandantes do Hamas há três meses na Faixa de Gaza, onde as forças do Estado israelense combatem o movimento islamista palestino há um ano.

A força de segurança disse que durante o ataque morreram Rawhi Mushtaha, chefe de governo do Hamas para Gaza, Sameh al Siraj, responsável pela segurança no gabinete político do Hamas, e Sami Udeh, chefe da agência de segurança interna do movimento islamista palestino.

"Mushtaha era um dos comandantes de maior envergadura do Hamas, e tinha influência direta nas decisões relativas à mobilização de forças" do movimento, disse o Exército israelense em um comunicado.