Líbano diz que cerca de 40 socorristas morreram em bombardeios israelenses nos últimos três dias

Desde o início dos confrontos entre Israel e o grupo islamista libanês, 1.974 pessoas morreram, incluindo 127 crianças, e mais de 9.350 ficaram feridas, acrescentou o ministro.

Após quase um ano de disparos entre as fronteiras, iniciados no começo da guerra entre Israel e Hamas em Gaza, as autoridades israelenses transferiram o foco de suas operações para o Líbano, onde os intensos bombardeios obrigaram centenas de milhares de pessoas a fugir.

Nesta semana, Israel anunciou que suas tropas iniciaram ataques terrestres em partes do sul do Líbano, um reduto do movimento pró-Irã.

