Dois americanos ganham o Prêmio Nobel de Medicina por avanços na regulação genética

O prêmio traz uma recompensa de 11 milhões de coroas (mais de cinco milhões e meio de reais), que é dividida se houver vários vencedores.

A temperada destes prestigiados títulos continuará na terça-feira com as premiações em Física, Química na quarta-feira, antes da mais esperada, Literatura, na quinta-feira, e da Paz, na sexta-feira. O prêmio de Economia, criado mais recentemente, encerra a série na próxima segunda-feira.

O Nobel da Paz, o de maior destaque, nunca foi tão difícil de prever, com catástrofes se multiplicando por todo o planeta.

Dan Smith, diretor do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri), é favorável a um "ano branco", ou seja, a não concessão do prêmio, como já aconteceu 19 vezes em toda sua história, a última em 1972, durante a Guerra do Vietnã.

"Talvez seja hora de dizer: 'Sim, muitas pessoas trabalham muito, mas sem resultados e precisamos que mais pessoas e líderes mundiais acordem e percebam que estamos em uma situação extremamente perigosa'", disse à AFP.

ef-nzg/meb/es/jc/aa