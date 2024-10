Milton segue para a Flórida como furacão de categoria 4

O estado de Yucatán suspendeu até a terça-feira as atividades não essenciais. Trabalhadores protegeram portas e janelas com tábuas, enquanto pescadores levaram os barcos para a terra.

Há apenas 10 dias, o furacão Helene causou pelo menos 230 mortes no sul dos Estados Unidos. Autoridades da Flórida ordenaram novas evacuações na mesma região, que ainda se recupera daquele desastre.

"Quem tiver meios para fazê-lo (...) deve pegar a estrada hoje", apelaram as autoridades da Flórida em uma coletiva de imprensa dirigida especificamente às populações da região metropolitana de Tampa (com cerca de 3 milhões de habitantes), no Golfo do México.

O NHC alertou que o furacão pode causar uma forte tempestade na costa oeste da Flórida a partir da noite de terça-feira.

E em Tampa o nível das águas pode subir entre 2,4 e 3,6 metros, de acordo com o NHC.

"Estas tempestades estão trazendo mais água do que nunca, por isso, ao mesmo tempo que existe o risco do vento, é a água que está matando pessoas", alertou a diretora da agência federal de resposta a desastres naturais (Fema), Deanne Criswell.