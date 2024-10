Socorristas buscam criança desaparecida após deslizamento no Norte

O deslizamento causou o desabamento do Porto da Terra Preta, um porto de mercadorias e passageiros localizado às margens do rio Solimões, no município de Manacapuru. Algumas construções seguiam de pé à beira da grande cratera formada quando a terra deslizou sobre a água, segundo imagens obtidas pela AFP.

Ferreira Máximo alertou as comunidades ribeirinhas para a possiblidade de processos erosivos que podem causar um desastre natural.

O país sofreu nos últimos anos deslizamentos de terra e inundações causados por fenômenos meteorológicos extremos, atribuídos às mudanças climáticas. Quase 9 milhões de pessoas vivem em áreas de risco, segundo a Presidência.

rsr/atm/lb

© Agence France-Presse