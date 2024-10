Defesa Civil de Gaza reporta 17 mortos em bombardeio israelense

A Defesa Civil de Gaza relatou vários ataques aéreos no centro e no norte do enclave palestino na manhã desta terça-feira.

Por outro lado, testemunhas e socorristas afirmam que as operações militares israelenses continuam em Jabaliya, no norte de Gaza, onde as tropas de Israel lançaram um ataque terrestre.

O Exército israelense afirmou que matou "aproximadamente 20 terroristas" em bombardeios em Jabaliya nos últimos dias e desmantelou um depósito de armas na região.

No domingo, o Exército disse que cerca a área de Jabaliya, onde alega que o Hamas está reconstruindo as suas capacidades, apesar de meses de combates e bombardeios.

Nos últimos meses, as tropas israelenses retornaram a várias áreas do território palestino onde anteriormente tinham realizado operações contra o Hamas, apenas para descobrir que os militantes estavam se reagrupando.

Em uma declaração separada, o Exército anunciou que matou três combatentes do Hamas que haviam participado do ataque de 7 de outubro a Israel.