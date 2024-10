Trump enviou em sigilo testes de covid para Putin, revela livro

Woodward também cita um assessor anônimo de Trump, que afirma que o ex-presidente conversou com Putin até sete vezes desde que deixou a Casa Branca, em 2021. No começo de 2024, Trump pediu a esse assessor que se retirasse do seu escritório na residência de Mar-a-Lago, Flórida, para que ele pudesse falar ao telefone com Putin, afirma o jornalista.

O presidente Joe Biden criticou Trump nesta terça-feira pela forma como ele lidou com a pandemia, que chamou de vergonhosa. "Mais de 1 milhão de pessoas morreram, mas adivinhem... ele telefonou para seu grande amigo, Putin - não é piada -, e garantiu que ele tivesse os testes."

O livro será lançado no próximo dia 15, três semanas antes de uma eleição presidencial disputada nos Estados Unidos, entre Trump e a vice-presidente democrata, Kamala Harris.

"Trump foi o presidente mais imprudente e impulsivo da história dos Estados Unidos e está demonstrando o mesmo caráter como candidato presidencial em 2024", escreveu Woodward.

A equipe de campanha de Trump chamou o livro de "lixo" e "histórias inventadas". São "o trabalho de um homem verdadeiramente demente e transtornado", disse à AFP o diretor de comunicações, Steven Cheung.

O livro descreve alguns dos erros de Biden e sua luta para evitar uma escalada do conflito no Oriente Médio, incluindo a exasperação do mandatário democrata com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ao ver que seus esforços por um cessar-fogo entre Israel e o Hamas não obtinham sucesso.