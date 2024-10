Argentina tem "o melhor do mundo, mas confio nos meus jogadores", diz técnico da Venezuela

O técnico da seleção venezuelana, Fernando Batista, disse nesta quarta-feira (9) que espera que sua equipe consiga ter um bom desempenho na quinta-feira contra a Argentina de Lionel Messi, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Eles têm jogadores de ponta, têm o melhor do mundo, mas confio muito nos meus", disse Batista durante a coletiva de imprensa no Estádio Monumental de Maturín, onde vai ser disputada a partida da nona rodada, em que Messi voltará à seleção 'albiceleste' após uma lesão que o afastou dos dois jogos anteriores do torneio classificatório.

"Estamos preparados para fazer um grande jogo" e "espero que possamos levar alegria aos venezuelanos", afirmou o treinador. "Não há maior motivação do que poder jogar este tipo de partida (...). Você está jogando contra o campeão da América, contra o campeão do mundo".