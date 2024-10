Espanha quer antecipar aplicação de acordo migratório europeu

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, defendeu nesta quarta-feira antecipar em um ano, para o verão de 2025, a entrada em vigor do pacto europeu para as migrações, em um momento em que as Ilhas Canárias enfrentam uma onda de chegadas de migrantes irregulares.

"Vamos exigir em Bruxelas uma política corresponsável e solidária, exigindo que toda a Europa esteja efetivamente envolvida na gestão dos fluxos migratórios que os países mediterrânicos recebem", disse o líder socialista em um discurso no Congresso dos Deputados.

Para isso, "vamos pedir à Comissão Europeia que antecipe a entrada em vigor do Pacto de Migração e Asilo", para que as suas disposições sobre "controle de fronteiras, distribuição de migrantes, comecem a ser utilizadas no verão de 2025 e não no verão de 2026, como estava previsto", acrescentou.