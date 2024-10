Ganhadores do Nobel de Química esperam que seu trabalho leve a 'avanços incríveis'

Ambos chefiam a Google DeepMind, e desenvolvem um novo modelo de Inteligência Artificial (IA) em 2020 chamado AlphaFold2 para determinar a estrutura das proteínas.

"Queremos fazer do mundo um lugar melhor e dispomos de ferramentas incrivelmente potentes para isso. Vamos terminar sendo capazes de fazer com que as pessoas sejam saudáveis graças ao trabalho que fazemos com a IA", acrescentou.

"Espero que isto seja um sinal de que abrimos o caminho para muitos avanços científicos incríveis", afirmou.

O trabalho dos cientistas poderia ter uma importância particular na descoberta de medicamentos, ao reduzir o tempo de trabalho necessário "em cerca de uma década ou mais a (...) talvez alguns meses", explicou Hassabis.

A IA pode ser especialmente bem aplicada na biologia molecular porque é capaz de identificar "padrões que nunca vemos", detalhou Jumper.

Hassabis quis, no entanto, alertar contra os riscos relacionados com a IA, "uma das tecnologias mais transformadoras da história da humanidade".