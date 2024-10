Prêmio Nobel da Paz será entregue em meio a guerras

O comitê norueguês do Nobel mantém os nomes dos candidatos em segredo há meio século, mas as pessoas qualificadas para indicá-los podem revelar quem elas propuseram.

Para o Conselho Norueguês da Paz, um coletivo de várias ONGs, o prêmio deveria ir para a agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA), em meio ao conflito devastador entre Israel e o grupo islamista Hamas na Faixa de Gaza.

"Um prêmio da paz para a UNRWA seria um forte reconhecimento de seu trabalho diante de uma situação política e econômica difícil", disse o coletivo.

A UNRWA fornece ajuda a milhões de palestinos em Gaza, na Cisjordânia e nos países vizinhos.

Mas recompensar seu trabalho poderia revoltar as autoridades israelenses, que acusam a organização de cumplicidade com o Hamas. Se for homenageada, a agência da ONU poderá receber o prêmio ao lado de seu diretor, o suíço-italiano Philippe Lazzarini.

- Preservar a ordem mundial -

Outra forma de lidar com o conflito no Oriente Médio, bem como com a ofensiva da Rússia na Ucrânia, poderia ser honrar a Corte Internacional de Justiça (CIJ), que é encarregada de resolver disputas entre países para evitar guerras.