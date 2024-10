Governo inicia bloqueio de 2.000 sites de apostas online considerados ilegais

As novas regras entrarão em vigor em janeiro, e os bets autorizados deverão pagar 30 milhões de reais para começar a operar.

As normas buscam combater a fraude, lavagem de dinheiro e publicidade abusiva.

Também têm como objetivo proteger os usuários, com a proibição de apostas para menores de idade e a obrigação de registrar as contas utilizadas para fazer as apostas.

