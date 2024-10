Morre ex-chefe de governo independentista da Escócia Alex Salmond

O ex-ministro-chefe da Escócia Alex Salmond, que liderou uma proposta de independência do Reino Unido no referendo de 2014, morreu, anunciou seu partido político, o Partido Nacional Escocês (SNP), no X, neste sábado (12).

O SNP não especificou a causa da morte do líder de 69 anos.

Salmond liderou o governo da Escócia, uma das quatro nações que compõem o Reino Unido, junto com Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, de 2007 a 2014.