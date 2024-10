Outro capacete azul ferido no sul do Líbano, o quinto em dois dias, relata Unifil

A força de paz da ONU no sul do Líbano (Unifil) informou neste sábado (12) que outro capacete azul foi ferido na sexta-feira perto da fronteira com Israel por disparos de fonte desconhecida.

"Na sexta-feira à noite, um capacete azul foi atingido por disparos enquanto uma operação militar ocorria perto da sede da Unifil em Naqura", disse a Unifil em comunicado.

Quatro outros capacetes azuis, de nacionalidade indonésia e do Sri Lanka, foram feridos na quinta e sexta-feira, pelo menos dois deles por disparos israelenses.