Chefe da ONU: ataques contra Unifil 'podem constituir crime de guerra'

Cinco soldados da força de paz ficaram feridos nos últimos dias nos combates entre Israel e o Hezbollah no sul do Líbano.

Dujarric pediu a "todas as partes, incluindo as forças de Israel, que evitem toda e qualquer ação que coloque em risco" os soldados da força de paz.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu hoje que Guterres desloque os integrantes da missão de paz destacados no sul do Líbano para longe do "caminho do perigo", afirmando que o Hezbollah os usa como "escudos humanos". A Unifil não abandonou suas posições.

