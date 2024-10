Em feito inédito, SpaceX consegue recuperar propulsor do megafoguete Starship

"A torre capturou o foguete", publicou Musk na rede social X.

A decolagem ocorreu às 7h25 locais (9h25 de Brasília), aproveitando as condições de um dia claro. Enquanto o propulsor retornou à plataforma de lançamento, a parte superior do Starship caiu no oceano Índico uma hora depois.

"A nave pousou precisamente no alvo", celebrou Musk a respeito do quinto voo de teste do veículo. "Segundo dos dois objetivos alcançados."

Em junho, a empresa já havia conseguido pela primeira vez uma amerissagem sem contratempos neste mesmo oceano em outro voo de teste.

O objetivo era que as duas partes do foguete - o maior e mais potente do mundo - fossem recuperadas e reutilizadas após cada voo, com o que a SpaceX busca lançar mais foguetes, mais rápido e a menor custo.

A empresa de Musk tem como meta usar o Starship para colonizar Marte, e o desempenho dessas naves é acompanhado de perto pela Nasa, que felicitou a SpaceX pelo sucesso da manobra e conta com este programa para levar seus astronautas à Lua.