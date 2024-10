Sinner vence Djokovic em 2 sets e é campeão do Masters 1000 de Xangai

Este ano, além dos títulos de Grand Slam no Aberto da Austrália e no US Open, Sinner venceu os Masters 1000 de Miami, Cincinnati e agora Xangai.

Desde Rafael Nadal em 2018, nenhum outro tenista havia conquistado três Masters 1000 em uma única temporada. No total, Sinner já soma sete títulos em 2024.

Após o jogo, o italiano definiu Djokovic como "lenda", que continua jogando "um tênis incrível ano após ano".

O sérvio de 37 anos viveu o outro lado da moeda e não conseguiu conquistar o que teria sido o 100º título de sua carreira. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Djokovic não havia disputado nenhuma final no circuito da ATP desde a derrota para o espanhol Carlos Alcaraz no torneio de Wimbledon, em julho.

"Ele simplesmente foi bom demais hoje, forte demais, rápido demais", disse 'Nole' sobre Sinner.

Em um primeiro set muito equilibrado, nenhum dos dois tenistas conseguiu quebrar o saque do adversário, até que no tie break Sinner tomou o controle rapidamente, abrindo 5-1 e fechando a parcial com seu segundo set point.