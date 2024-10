A caça ao voto latino na Pensilvânia

Donald Trump e Kamala Harris intensificam os comícios na Pensilvânia, com foco no eleitorado negro e nos quase 580.000 latinos com direito a voto neste estado do nordeste americano, que não pode ser classificado apenas como republicano ou democrata.

Nos Estados Unidos, o voto popular não elege o presidente; em vez disso, os eleitores escolhem os 270 delegados do Colégio Eleitoral que elegerão o próximo mandatário por maioria absoluta. Republicanos e democratas buscam conquistar os eleitores de alguns estados, chamados de "chave" ou "pêndulo", que votam em um ou outro partido dependendo do candidato.

A Pensilvânia, com seus 19 delegados, é o principal deles. Mais de um milhão de latinos vivem neste estado, segundo o Censo dos Estados Unidos.