Justiça exige que Cravinhos faça teste antes de avaliar pedido de liberdade

Magistrada declarou que é preciso cautela na reinserção do preso. Na decisão, Sueli Zeraik citou que Cristian já foi beneficiado com o regime aberto e voltou a cometer crimes. "Para o caso verifica-se a necessidade de análise mais apurada da presença do requisito subjetivo necessário, a fim de se proceder com cautela a reinserção do apenado no meio social, tendo em vista que, sendo outrora progredido ao regime aberto, não honrou a confiança em si depositada, voltando a delinquir".

Cristian chegou a ter o benefício do regime aberto em 2017. No entanto, voltou a ser preso em 2018. Ele foi acusado de agredir a ex-mulher, portar arma de fogo e tentar subornar policiais.

Cristian Cravinhos foi preso em 2002. Ele foi condenado em 2006 a 38 anos de prisão por participar da morte de Manfred e Marísia Von Richthofen.

O UOL tenta contato com a defesa de Cristian Cravinhos. O espaço segue aberto para manifestação.

Ademais, cumpre pena por crime de natureza hedionda que, na época do fato, teve grande repercussão midiática, e ainda registra grande lapso penal a descontar, afigurando-se, portanto, mais prudente para a presente conjuntura, a submissão do sentenciado à uma avaliação pelo método de Rorschach.

Sueli Zeraik de Oliveira Armani, juíza do TJSP

MP é contra ida de Cristian ao regime aberto

Parecer contrário à ida de Cristian Cravinhos ao regime aberto. Em agosto, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) emitiu um parecer contrário à progressão de pena de Cristian Cravinhos para o regime aberto.