Alemanha vence Holanda (1-0) e se classifica para quartas da Liga das Nações

"Vencemos como equipe, fiz 1 a 0 e vencemos por 1 a 0, mas fomos bem e estou feliz por ter ajudado", disse Leweling à rede ZDF. "Os holandeses são uma nação 'top', mas apesar disso fizemos um bom jogo. Aproveitamos bem as oportunidades que tivemos".

Apesar das inúmeras lesões da 'Mannschaft' que continua seu processo de reconstrução sob o comando do técnico Julian Nagelsmann, a tetracampeã mundial atinge o seu objetivo de se classificar antecipadamente para as quartas de final da Liga das Nações faltando duas rodadas para o encerramento do grupo 3 da Liga A.

"O primeiro tempo foi o melhor que jogamos este ano", disse Nagelsmann. "Fomos bem e cedemos muito pouco. Claramente merecemos vencer."

- Lesionados... E estreantes -

À lista de nomes no departamento médico alemão como Jamal Musiala, Kai Havertz e Marc André ter Stegen se juntou na última hora Deniz Undav, autor da dobradinha diante da Bósnia na última sexta-feira e que ficou de fora deste jogo devido a problemas musculares. Foi exatamente a sua vaga que foi preenchida entre os onze titulares pelo seu companheiro de equipe no Stuttgart, Jamie Leweling.

"Apenas três jogadores que estavam em campo hoje também jogaram há cinco semanas contra a Holanda, por isso estamos orgulhosos do que fizemos", disse o capitão Joshua Kimmich. "Tivemos muitos jogadores novos, alguns jovens e, infelizmente, muitas lesões, mas a diferença não foi muito perceptível".