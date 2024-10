Hezbollah ameaça Israel com novos ataques após bombardeio contra base militar

O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, considerou "completamente inaceitável" os ataques israelenses contra as tropas da Unifil.

- Tensões com o Irã -

Tanto a guerra entre o Hamas e o exército israelense em Gaza como o conflito no Líbano foram acompanhados por um agravamento da tensão entre Israel e Irã, que lançou quase 200 mísseis contra o seu arqui-inimigo no dia 1º de outubro.

O governo israelense ameaça responder ao ataque, que segundo a República Islâmica foi uma resposta às mortes do líder do Hezbollah libanês, Nasrallah, e do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, que faleceu em uma explosão atribuída a Israel em 31 de julho em Teerã.

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, afirmou que seu país está "totalmente preparado para uma situação de guerra", mas reiterou que seu governo deseja a "paz".

Araqchi se reuniu nesta segunda-feira em Omã com Mohamed Abdelsalam, dirigente de alto escalão do movimento houthi do Iêmen.