Reis belgas fazem primeira visita de Estado à França em duas décadas

A visita de três dias inclui ainda um banquete na noite desta segunda-feira no Palácio do Eliseu, sede da Presidência, além de uma viagem na quarta-feira a Lille, no norte de França.

A última visita de Estado de um rei belga à França ocorreu em 2003, quando Albert II e sua esposa Paola foram recebidos pelo então presidente Jacques Chirac.

Macron visitou a Bélgica em 2018.

