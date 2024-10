Com produção de Deborah Colker, 'Ainadamar' estreia no Met Opera de Nova York

A vida e morte do poeta espanhol Federico García Lorca entram, a partir desta terça-feira (15), no Metropolitan Opera de Nova York com "Ainadamar", a única ópera do compositor argentino Osvaldo Golijov, pela qual ganhou dois prêmios Grammy em 2007.

O espetáculo conta com a produção da coreógrafa brasileira Deborah Colker, que entendeu que esta ópera pode "ser dançada do início ao fim", assim como seu "lirismo e vitalidade rítmica".

Composta em 2003, "Ainadamar", que significa "Fonte das lágrimas" em árabe, refere-se ao local onde o poeta foi assassinado pelos fascistas em 1936, no início da Guerra Civil Espanhola (1936-1939), e à relação com a atriz e diretora de teatro catalã Margarita Xirgú.