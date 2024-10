Lula assina lei que coloca Eduardo Campos no Livro dos Heróis da Pátria

Viúva de Campos se manifestou durante a cerimônia. "Estar vivendo esse dia aqui, onde o senhor [Lula] faz esse registro, é uma coisa importantíssima para o Brasil, para as novas gerações, para as pessoas que acreditam na política, na democracia, que sabem da luta que vocês travaram e travam", disse Renata.

Presidente homenageou Campos pelas redes sociais. "Em tempos de renascimento do fascismo, de fake news e de desinformação, quando as pessoas perderam o respeito pelos outros e pela democracia, inscrever Eduardo Campos no Livro dos Heróis da Pátria é uma contribuição para que as futuras gerações conheçam os políticos que lutaram pela democracia e pelo melhor do Brasil", escreveu Lula nesta terça.

Homenagem ocorre dez anos após a morte do político pernambucano. Campos foi vítima de um acidente aéreo em Santos, em 2014, aos 49 anos. O avião havia decolado do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e caiu em um terreno baldio, no litoral paulista. À época, ele era candidato à Presidência da República. Antes, foi deputado estadual, deputado federal, governador de Pernambuco e ministro da Ciência e Tecnologia, além de ter presidido o PSB.

Conheci Eduardo quando ele era secretário de Miguel Arraes e acompanhei seu trabalho em Pernambuco e no Brasil, como ministro de Ciência e Tecnologia. Em tempos de renascimento do fascismo, de fake news e de desinformação, quando as pessoas perderam o respeito pelos outros e pela democracia, inscrever Eduardo Campos no Livro dos Heróis da Pátria é uma contribuição para que as futuras gerações conheçam os políticos que lutaram pela democracia e pelo melhor do Brasil. Presidente Lula, em publicação divulgada no X e no Instagram

A política tem a capacidade de transformar e mudar a realidade e, para isso, a gente tem que ter pessoas da altura dele sendo sempre lembradas e referenciadas. Então, muito obrigado, é um dia de muita alegria e emoção para a gente, e traz a certeza de que estamos no caminho certo. João Campos (PSB), prefeito de Recife e filho de Eduardo Campos, durante a cerimônia

Sobre o Livro dos Heróis

Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria homenageia personalidades com papel fundamental na defesa ou construção do país. Obra é constituída por páginas de aço e está abrigada no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Criado em 1992, o livro reúne protagonistas da liberdade e da democracia, que dedicaram sua vida ao país em algum momento da história. A inscrição de um novo nome depende de lei aprovada no Congresso.