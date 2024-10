Com Ciro no muro, PDT racha em apoio a petista e bolsonarista em Fortaleza

Ciro até agora não se pronunciou sobre apoios. Sua única fala após o primeiro turno foi um comentário postado na página da juventude do PDT cearense que criticava os nomes do partido que estavam apoiando um bolsonarista, Fernandes, para a prefeitura.

"Não sou, nem serei puxadinho do PT", disse Ciro no comentário, criticando o partido e afirmando que o pior que poderia acontecer em Fortaleza "seria a premiação do maior esquema de corrupção." Apesar do tom antipetista, ele não declarou apoio a Fernandes e se mostra em cima do muro. O post original foi apagado em seguida, mas o print do comentário circulou.

Procurado pela coluna, Ciro não respondeu qual será seu posicionamento no segundo turno de Fortaleza.

Adesão aos dois lados

Na semana passada, vereadores pedetistas com mandato ou eleitos para a próxima legislatura se posicionaram —a maioria deles, a favor de Fernandes. Dos sete nomes eleitos, cinco estão com o candidato do PL e dois com o do PT.