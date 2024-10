Programa 'YouTube Recompensas' não existe; posts tentam aplicar golpe

Segundo o post, usuários poderiam ganhar até R$ 10 mil por semana após responder pesquisas na plataforma.

Por que é falso

Programa "YouTube Recompensas" não existe. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa do Google disse que usuários devem ficar atentos para evitar golpes e fraudes. O que existe é a iniciativa "Google Recompensa sua Opinião" (aqui), que premia em forma de créditos na Google Play Store, sem cobrança de taxa (aqui).

Vídeo é manipulado; imagem original é de podcast. É possível observar que a gravação foi alterada pela forma mecânica e acelerada da voz da influenciadora. Além disso, uma busca no Google (aqui) exibe imagens da participação de Deolane no "011 Podcast" em junho de 2021. O cenário e a roupa da influenciadora são os mesmos do usado no vídeo manipulado (aqui).

Como funciona o golpe? Em uma busca no site Reclame Aqui, é possível encontrar registros de usuários que afirmam que foram cobrados por uma taxa de R$ 97 para que pudessem ter acesso ao suposto valor prometido ao responder as perguntas (aqui).

Viralização. No Facebook, um vídeo com o conteúdo suspeito registrava mais de 100 mil reproduções nesta terça-feira (15).