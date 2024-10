Guerras, clima, covid e endividamento travam esforço global antipobreza - Relatório do Banco Mundial revela que meta da ONU de eliminar pobreza extrema até o fim do decênio se tornou inatingível. Período entre 2020 e 2030 estaria prestes a se tornar uma "década perdida".Um relatório do Banco Mundial divulgado nesta terça-feira (15/10) afirma que, prevalecendo as tendências atuais, o mundo levará mais de três décadas para melhorar as condições de vida de quase 700 milhões que vivem em situação de pobreza extrema no mundo.

No relatório Pobreza, prosperidade e planeta 2024, o Banco Mundial avalia que os grandes revezes dos últimos anos – guerras, crise climática, endividamento e a pandemia de covid-19 – tornaram inatingíveis as metas das Nações Unidas de pôr fim à pobreza extrema até 2030. É considerado em pobreza extrema quem vive com menos de 2,15 dólares (R$ 12,14) por dia.

A taxa de pobreza global caiu de 38% em 1990, para 8,5% em 2024, em grande parte devido ao rápido crescimento econômico na China, Por outro lado, , a taxa de progresso está estagnada desde 2019. A expectativa é que até 2030 esse dado diminua apenas modestamente, para 7,3%.