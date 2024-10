Manifestantes bloqueiam reduto político de Evo Morales para evitar sua prisão

Centenas de apoiadores de Evo Morales bloquearam, nesta terça-feira (15), as vias de comunicação com o departamento de Cochabamba, no centro da Bolívia, no segundo dia de protestos contra a provável prisão do ex-presidente pelo suposto abuso de uma menor durante seu mandato.

O líder camponês Humberto Claros denunciou à AFP que o governo está por trás da "grave perseguição política judicial" contra Morales, que, segundo fontes de seu partido, está resguardado na província cocalera de Chapare, em Cochabamba.

"É uma indecência o que estão fazendo contra o irmão Evo Morales (...), um processo absolutamente montado, ensaiado, planejado às escondidas", afirmou.