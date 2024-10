Presidente do Comitê Olímpico Russo renuncia ao cargo

No cargo desde 2018, o dirigente de 51 anos explicou que o Comitê Olímpico Russo "marcará a data para a eleição de um novo presidente em sua próxima reunião, no dia 7 de novembro".

Pozdnyakov criticou em várias ocasiões as sanções impostas a seu país e atribuiu a uma "russofobia" as decisões das autoridades esportivas, em particular do Comitê Olímpico Internacional (COI), que "discriminam" os atletas russos.

O COI, por sua vez, acusou a Rússia de "politizar o esporte" em plena guerra na Ucrânia.

