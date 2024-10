O grupo Hezbollah anunciou, nesta quarta-feira (16), que lançou uma salva de foguetes contra a cidade de Safed, no norte de Israel, pela terceira vez em 24 horas.

Anteriormente, disse que estava envolvido em combates "próximos" com armas automáticas com o Exército israelense no sul do Líbano, e afirmou que atacou um de seus tanques com um míssil "guiado".

