Israel bombardeia a Síria após ataque dos EUA contra rebeldes do Iêmen

Israel enfrenta críticas da comunidade internacional pelos bombardeios no Líbano, incluindo o governo dos Estados Unidos, seu principal aliado, que alertou que as operações "não devem ser uma ameaça para as vidas dos civis", nem para a força de paz da ONU no Líbano (Unifil), nem para o Exército libanês.

A Unifil acusou na semana passada o Exército israelense de ter disparado contra as suas posições no Líbano e a força da ONU afirmou na quarta-feira que um tanque israelense abriu fogo contra uma das suas bases no sul do país, em um ataque "aparentemente deliberado".

O Exército israelense afirma que não teve como alvo os capacetes azuis.

Em Gaza, as forças israelenses efetuam há uma semana bombardeios e operações terrestres no norte do território e na área de Jabaliya, onde afirmam que o Hamas tenta reagrupar suas forças.

Nidal al Arab, 40 anos, perdeu 10 integrantes da família nos ataques israelenses.

"As pessoas estão presas. Se não morrem nos bombardeios, em breve morrerão de sede e fome", disse à AFP.