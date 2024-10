50 kg a menos e cadáveres no barco: como russo sobreviveu 67 dias à deriva

Pichugin amarrou os corpos do irmão e do sobrinho. Para evitar que os corpos caíssem no mar, o russo os prendeu junto à estrutura da embarcação. Segundo o jornal britânico The Guardian, Pichugin amarrou os coletes salva-vidas que estavam em seus familiares na lateral do barco, para tentar chamar a atenção de eventuais embarcações que se aproximassem do catamarã onde estava.

Equipes de resgate haviam tentado encontrar o grupo. Ainda conforme o The Guardian, autoridades utilizaram um helicóptero e um avião para procurar o trio dias depois do desaparecimento, com a suspeita de que a embarcação tivesse sido carregada pelas correntes em direção a Kamchatka.

Trio não tinha comida suficiente para o período em que ficou desaparecido. À Ria Novosti, Ekaterina, esposa de Pichugin, classificou como "uma espécie de milagre" a sobrevivência do marido e informou que o grupo havia levado comida e água suficientes para duas semanas. Segundo o Baza, o grupo tinha, inicialmente, 20 litros de água. Com o fim da água potável, o trio coletava água da chuva para consumo. Para se alimentar, havia apenas macarrão seco e ervilhas.

Pichugin pode ter sobrevivido por conta do peso. Segundo Ekaterina, o marido pesava cerca de 100 kgs quando embarcou. Ao ser resgatado, Pichugin pesava exatamente metade deste número. O excesso de peso e o armazenamento de gordura podem ter, de acordo com Ekaterina, auxiliado Pichugin a sobreviver sem se alimentar por mais de dois meses.

Único sobrevivente, Pichugin pode enfrentar investigação e processo judicial. Segundo o The Guardian, a polícia irá estabelecer as circunstâncias em torno do acidente e analisar se houve violação das regras de segurança do tráfego aquático, resultando em mortes. Caso seja comprovado que houve negligência, Pichugin poder ser acusado criminalmente e receber uma pena de prisão até sete anos.

Barco tinha menos de cinco metros de comprimento, segundo o site Vesseltracker, especializado no setor. Mikhail Pichugin dividiu um espaço de 4,7 metros de comprimento e 2,2 metros de largura com os corpos do irmão e do sobrinho até ser encontrado.