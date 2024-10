Produção de cocaína aumentou 53% na Colômbia em 2023

Apesar do desarmamento das Farc, persistem outros grupos que lucram com o narcotráfico, como dissidentes que rejeitaram o acordo de paz, rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) e o Clã do Golfo, a maior quadrilha de narcotráfico do país.

É um "panorama criminoso cada vez mais fragmentado e complexo", assinala o informe.

América do Norte, Europa ocidental e América do Sul são os principais mercados consumidores da droga.

- "Sistema indolente" -

Petro considera a luta antidrogas um "sistema global anacrônico e indolente".

Em março, perante a Comissão de Entorpecentes das Nações Unidas na Áustria, o presidente criticou que historicamente seu país tenha posto "em prática todas as fórmulas equivocadas" para combater o problema. "Sacrificamos nosso desenvolvimento por uma guerra que outros queriam", disse.