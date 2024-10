Napoli vence Empoli (1-0) e se mantém na liderança do Italiano

Outro destaque foi a goleada da Fiorentina na visita ao Lecce (6-0), a terceira vitória em quatro jogos da 'Viola', quinta colocada na tabela.

Danilo Cataldi e Andrea Colpani marcaram dois gols cada, enquanto o atacante argentino Lucas Beltrán marcou um.

E também no alto da tabela, a Atalanta parece ter embalado e é a sexta (13 pontos) após a vitória no campo do lanterna Venezia (2-0) graças ao oitavo gol nesta temporada do italiano nascido na Argentina Mateo Retegui, artilheiro da Serie A à frente do francês Marcus Thuram (7).

--- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sábado:

Como - Parma 1 - 1