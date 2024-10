Policial londrino julgado pela morte de jovem negro em 2022 é absolvido

A Justiça britânica absolveu, nesta segunda-feira (21), um policial acusado do assassinato de um jovem negro em 2022 em Londres, um caso que reacendeu o debate sobre o racismo nas forças de ordem pública.

Após três horas de deliberações, o júri do Tribunal de Old Bailey, no centro de Londres, decidiu a favor da absolvição de Martyn Blake, de 40 anos, acusado de matar Chris Kaba, de 24, com um tiro na cabeça.

Em 5 de setembro de 2022, Kaba foi atingido por uma bala que atravessou a janela dianteira do carro que dirigia, em uma rua residencial no sul de Londres.