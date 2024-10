Índia sofre 90 ameaças de bomba em um semana e tem voos prejudicados

Desde o dia 16 de outubro, linhas aéreas indianas receberam mais de 90 falsas ameaças de bombas em aviões, o que prejudicou passageiros com atrasos e cancelamentos de viagens.

O que aconteceu

Índia recebeu ameaças de bomba por seis dias consecutivos. Segundo o jornal Times of India, o dia com maior número de ameaças registradas foi o último sábado (19), com 40 ameaças. Ontem (20), os aeroportos receberam 20 avisos de que havia bombas em aviões, mas nenhuma era real. A maioria dos voos afetados partia de cidades grandes como Nova Déli e Mumbai.

Linhas aéreas indianas são foco, mas internacionais também foram atingidas. As principais empresas afetadas pelas ameaças são as locais Air India, Vistara, SpiceJet e IndiGo. Entretanto, aviões da American Airlines, JET Blue e Air New Zealand também foram alvos.