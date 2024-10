ONU prevê crescimento modesto do comércio marítimo em 2024

"O setor enfrenta muitos desafios que ameaçam a eficiência, credibilidade, resiliência e sustentabilidade do transporte marítimo", afirma a secretária-geral do fórum, Rebeca Grynspan, no prefácio do relatório.

"Recém-recuperados dos transtornos causados pela pandemia de covid-19 e começando a se adaptar às mudanças comerciais provocadas pela guerra na Ucrânia, o comércio global e as redes de abastecimento enfrentam agora uma nova onda de interrupções", acrescenta.

Segundo o relatório, o transporte comercial marítimo, que aumentou 2,4% em 2023 para atingir 12,2 bilhões de toneladas, começou a se recuperar após uma contração em 2022.

A previsão é de um crescimento modesto de 2% em 2024, impulsionado pela demanda de produtos a granel, como ferro, carvão e cereais, além de produtos em contêineres, e atinja uma média anual de 2,4% durante o período 2025-2029.

O comércio em contêineres, que cresceu apenas 0,3% em 2023, deverá recuperar 3,5% em 2024, mas o crescimento a longo prazo dependerá, segundo a ONU, da forma como a indústria se adaptar aos atuais transtornos, causados pela guerra na Ucrânia e crescentes tensões geopolíticas no Oriente Médio.

- Interrupções no Canal de Panamá -

O tráfego no Canal do Panamá e no Canal de Suez, duas artérias essenciais do comércio global, caiu mais de 50% em meados de 2024, afirma a ONU.