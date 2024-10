Coreia do Norte enviou 'milhares de soldados' à Rússia, afirma EUA

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou mais cedo que Washington tem provas da presença de soldados da Coreia do Norte na Rússia.

"O que exatamente estão fazendo? Isso ainda está por ser visto", disse Austin a jornalistas, segundo um vídeo com suas declarações publicado pelo Washington Post.

"Se (...) sua intenção é participar da guerra em nome da Rússia, isso é um assunto muito, muito grave", acrescentou.

A porta-voz da OTAN, Farah Dakhlallah, indicou que países "aliados confirmaram evidências do desdobramento de tropas norte-coreanas na Rússia", mas não identificou quais nações.

"Se essas tropas estão destinadas a combater na Ucrânia, isso marcaria uma escalada significativa no apoio da Coreia do Norte à guerra ilegal da Rússia e outro sinal das perdas significativas da Rússia no campo de batalha", expressou Dakhlallah em um comunicado.

- Preocupação internacional -

Segundo o parlamentar sul-coreano Park Sun-won, o número de soldados de Pyongyang na Rússia aumentou para 3.000.