Gustavo Gutiérrez, o teólogo peruano que combatia a pobreza com sua Teologia da Libertação

Gutiérrez escreveu o primeiro grande tratado sobre o tema, com o título "Teologia da Libertação: Perspectivas", publicado em 1971 e traduzido em todo o mundo.

Sua obra apresenta uma nova espiritualidade baseada na solidariedade com os mais necessitados e pressiona a Igreja Católica a participar da mudança das instituições sociais e econômicas para promover uma maior justiça social.

Seguindo seus passos, muitos católicos latino-americanos escreveram sobre o tema. Alguns foram criticados pelo Vaticano - e em particular por João Paulo II - por adotarem uma interpretação marxista e revolucionária do tema da libertação cristã. No entanto, o padre Gutiérrez nunca rompeu com a Igreja.

Foi justamente a ordem dominicana do Peru, à qual pertencia desde 2001, que comunicou sua morte e anunciou missas em sua memória e uma homenagem na Basílica de Santo Domingo, em Lima, nos próximos dias. O sepultamento será a partir da noite de quarta-feira.

- "Aliviar os pobres" -

Nascido em 8 de junho de 1928 na capital peruana, cresceu em uma família modesta, mas instruída.