Tem início processo de impeachment contra ministra do Interior do Equador

Paralelamente, o país apreendeu entre janeiro e outubro deste ano o recorde de 232 toneladas de drogas, frente a 219 toneladas em 2023.

Para neutralizar a investida do narcotráfico, o presidente Daniel Noboa declarou o país em conflito armado interno e ordenou que os militares travassem uma guerra contra as cerca de 20 quadrilhas com vínculos com cartéis internacionais como o mexicano de Sinaloa.

Palencia liderou, juntamente com o ministro da Defesa, Gian Carlo Loffredo, o denominado bloco de segurança, que intervém nas áreas mais perigosas. Apesar da presença militar e policial, os sequestros, os homicídios e as extorsões continuam no país.

Noboa defende a gestão de sua ministra. Na véspera, o presidente cancelou uma viagem ao Brasil para acompanhar seu julgamento político. "Não vou deixar Mónica Palencia sozinha, vou acompanhá-la em todo o seu caminho", escreveu em sua conta na rede social X.

O presidente aspira à reeleição em fevereiro de 2025, após assumir o cargo para concluir o mandato de Guillermo Lasso, que dissolveu o Congresso e abriu o caminho para eleições antecipadas para escapar de um processo de impeachment por corrupção e em meio a um escalada da violência.

"Peça-chave"

Palencia chegou, nesta quarta, à sede do Legislativo, acompanhada do titular da pasta do Governo, Arturo Félix Wong.