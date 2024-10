Presidente do Equador cancela viagem ao Brasil ante processo de impeachment contra ministra

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou, nesta terça-feira (22), que cancelou uma viagem a São Paulo ante o julgamento político ao qual sua ministra do Interior, Mónica Palencia, será submetida pelo Congresso, de maioria opositora, devido à insegurança por causa da violência do tráfico de drogas.

"Tomei a decisão de cancelar a visita oficial ao Brasil, onde tinha previsto participar dos Fóruns de Mudança Climática", nesta quarta-feira, indicou o mandatário no X.

Noboa, que deveria viajar nesta terça-feira, acrescentou: "Não vou deixar Mónica Palencia sozinha, vou acompanhá-la em todo seu caminho".