Canadá vai reduzir cotas para novos residentes

"No período tumultuado que se seguiu à pandemia, não conseguimos encontrar o equilíbrio adequado entre as necessidades trabalhistas e a manutenção do crescimento demográfico", disse hoje o premier Trudeau.

Para a Câmara de Comércio do Canadá, a redução das cotas "é decepcionante para as empresas de todo o país", que consideram a imigração um "motor-chave do crescimento econômico".

Para o líder conservador da oposição, Pierre Poilievre, Trudeau "destruiu o sistema de imigração (...) A mudança radical de hoje é um reconhecimento do fracasso".

Com o anúncio, o premier canadense busca responder ainda mais às demandas dos canadenses e mostrar uma mudança em sua política, para melhorar sua imagem.

Nas últimas pesquisas de opinião, Trudeau aparece quase 20 pontos atrás do seu adversário político, e apenas um a cada cinco canadenses quer que ele se candidate novamente nas próximas eleições. Quase metade dos entrevistados deseja a renúncia imediata do primeiro-ministro, segundo pesquisa da Abacus Data.

