Exemplar de 'Tintim na América' é arrematado pelo equivalente a R$ 1 milhão

Graças ao excepcional estado de conservação de suas edições originais, "The Crab with the Golden Claws" (1942) e "The Broken Ear" (1937) foram vendidos, respectivamente, por 45.874 euros (282,8 mil reais) e 44.600 euros (274,9 mil reais).

Tintim é o personagem de quadrinhos que mais bateu recordes em leilões, graças à sua fama mundial.

O recorde atual pertence ao desenho de um rascunho da capa de "The Blue Lotus", de 1936, nunca usado, que foi vendido em 2021 por 3,175 milhões de euros (aproximadamente 20 milhões de reais em valores da época).

A Tajan leiloará uma placa original em preto e branco de "The Mysterious Star", datada de 1941, em 6 de novembro.

Estima-se que ela seja arrematada entre 400 mil e 500 mil euros (entre 2,4 milhões e 3 milhões de reais na cotação atual).

hh/mch/abl/clr/mab/mb/jmo/mvv