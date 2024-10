Governo não acabou com multa de 40% do FGTS para trabalhador demitido

A mensagem "Continua fazendo o L otário que seu presidente esta tirando todos seus direitos trabalhista" completa a postagem.

Por que é falso

Ministério do Planejamento e Orçamento diz que governo não custeará seguro-desemprego com multa do FGTS. Ao UOL Confere, o MPO cita nota publicada pelo governo federal, à qual "não tem nada a acrescentar": "A multa de 40% do saldo repassado pelo empregador ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma indenização paga pelo empregador ao colaborador, e não um benefício repassado pela União para este trabalhador. Mais uma vez: quem paga a multa é o empregador, e não o Governo Federal (...) A tese de "transformação da multa em imposto" é completamente infundada" (aqui).

Ministério do Trabalho e Emprego classifica especulações de "informações infundadas". Citando a mesma nota do MPO, o MTE sublinha que "os benefícios são conquistas históricas dos trabalhadores e serão preservados". "As informações são infundadas e apresentam concepções equivocadas acerca da função social desses direitos, bem como das repercussões econômicas e inviabilidades inerentes a tal proposta que jamais esteve na pauta do governo federal", completa a pasta (aqui). Já o Ministério da Fazenda usa o mesmo comunicado usado pelo MPO e pelo MTE para esclarecer seu posicionamento.

Ministro do Trabalho e Emprego negou o fim da multa rescisória. Em seu perfil no Instagram, Luiz Marinho afirmou que a pasta não cogita nem realiza qualquer debate sobre o assunto, bem como em relação a uma possível redução no FGTS (aqui e abaixo).