No Michigan, comunidade muçulmana considera punir Kamala nas urnas

"Não temos escolha senão votar em Kamala Harris", escreveu Ismael Ahmed, um veterano do Partido Democrata local e da causa árabe-americana, em um artigo de opinião para o Detroit Free Press.

"Kamala Harris fez um apelo a um cessar-fogo e a uma solução de dois Estados", enquanto o republicano "recusa-se a reconhecer a ocupação dos territórios palestinos, opõe-se a um Estado palestino independente e apoia fortemente" o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, recorda.

Para o imã Mohammad Ali Elahi de Dearborn Heights, os eleitores "se perguntam se poderia ser pior" em Gaza e no Líbano, diz o clérigo nascido no Irã.

"Normalmente, vou de porta em porta para incentivar as pessoas a votar. Mas aqui, se eu lhes disser 'votem', eles me dizem 'eu não me importo, isso não vai mudar nada sobre o genocídio'", afirma Micho Assi, uma ativista democrata de 40 anos.

arb/nr/aem/af/mar/yr

© Agence France-Presse