É a economia, dizem os eleitores no estado-pêndulo de Nevada

Ela culpa a administração democrata de Joe Biden e Kamala Harris por essa situação e vê o republicano Donald Trump como uma oportunidade de voltar aos anos de bonança.

"Quando Trump era presidente tinha que trabalhar apenas 40 horas por semana, se tanto!", diz Uribe ao terminar seu turno matutino servindo bebidas entre os caça-níqueis e as mesas de pôquer.

Quatro em cada dez habitantes de Nevada dizem que a economia é o problema mais urgente, de acordo com uma pesquisa do Emerson College, portanto, a ideia de Trump de isentar as gorjetas de impostos em junho repercutiu entre os eleitores do estado.

Foi a tentativa do republicano de conquistar os eleitores em Nevada, onde Biden venceu em 2020 por apenas 33.500 votos, e que está tecnicamente empatado a duas semanas da eleição de 5 de novembro.

Em Las Vegas, onde 26% dos trabalhadores estão no setor de lazer e hospitalidade, a ideia pegou rapidamente o eleitorado.

E também foi adotada por seu rival democrata, um dos poucos pontos em comum entre as duas candidaturas.