Terror no Rio: quem eram os trabalhadores mortos com tiros na cabeça

Renato Oliveira, 48, estava a bordo de um ônibus da linha 493 (Central x Ponto Chic) quando foi atingido na cabeça durante o tiroteio. Natural do Rio de Janeiro, Renato era funcionário de um frigorífico e pegava ônibus regularmente para se deslocar pela cidade. Após o tiro, ele foi encaminhado para o Hospital Federal de Bonsucesso, onde recebeu atendimento emergencial, mas acabou falecendo devido aos ferimentos. Em entrevista ao RJTV, Adonias dos Santos, amigo de Renato, falou emocionado sobre o caso. "Ele estava dormindo e não viu. A gente sai para trabalhar e não sabe se vai voltar. Ele ia fazer um café da manhã no trabalho dele, estava levando refrigerante, mortadela, ficou tudo dentro do ônibus. Ele tem uma família, tem filhos, quem vai sustentar essas crianças agora?."

Quem são os feridos?

Três pessoas ficaram feridas no confronto, entre elas Alayde dos Santos Mendes, de 24 anos, atingida na coxa e que já recebeu alta do hospital. Outro ferido, que sofreu um tiro no antebraço, também foi liberado após tratamento. A terceira vítima, atingida na região dos glúteos, permanece internada no Hospital Federal de Bonsucesso.

Início do tiroteio

Na manhã de quinta-feira, 24, a Polícia Militar do Rio de Janeiro iniciou uma operação no Complexo de Israel, zona norte da cidade, com o objetivo de combater quadrilhas de roubo de cargas. Durante a ação, bandidos reagiram a tiros, levando pânico à população que transitava pela avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. O confronto fez com que a avenida ficasse bloqueada por duas horas, com escolas e unidades de saúde suspensas, e até linhas de trem afetadas, segundo apurou o Estadão Conteúdo.

A ação contou com apoio de três batalhões, mas os policiais foram surpreendidos pelo poder de fogo dos criminosos, sob o comando do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como "Peixão", líder do Terceiro Comando Puro (TCP), que controla a região da Cidade Alta. Segundo a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj, o tiroteio é mais um reflexo da falta de segurança na cidade e do impacto negativo que operações como essa causam na vida dos moradores.