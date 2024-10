Ex-comandante do movimento guerrilheiro condenado a 40 anos de prisão em Uganda

O ex-"coronel" foi considerado culpado em agosto de 44 acusações, incluindo assassinatos, sequestro e saques.

Durante as audiências que terminaram em maio, Kwoyelo, que está na casa dos cinquenta anos, declarou-se inocente.

Mencionou o seu passado como criança-soldado, afirmando que foi sequestrado aos 12 anos e recrutado à força para o LRA, criado pelo ex-coroinha Joseph Kony com o objetivo de estabelecer um regime baseado nos Dez Mandamentos.

Esta guerrilha é acusada de ser responsável pela morte de mais de 100 mil pessoas e pelo sequestro de 6 mil crianças, que foram transformadas em soldados ou, no caso das meninas, em escravizadas sexuais.

Expulsos de Uganda, os guerrilheiros dispersaram-se pelas selvas da República Democrática do Congo, da República Centro-Africana, do Sudão do Sul e do Sudão.

