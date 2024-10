Indígenas awá da Colômbia: diante da violência, uma 'conexão' com a natureza

No início de 2023, as defensorias do povo da Colômbia e do Equador lançaram uma advertência conjunta sobre as ameaças contra essa população. A Corte Constitucional colombiana emitiu ao menos três sentenças pedindo sua proteção.

No entanto, nada foi feito. Três homens awás, entre eles um jovem de 19 anos, foram assassinados no final de agosto, segundo Unipa, uma de suas organizações representativas.

- "Resistem" -

"No entanto, eles resistem", disse González.

"Eles demonstraram grande coragem e estão entre os mais determinados", diz Gilles Bertrand, embaixador da União Europeia (UE), que os apoia juntamente com vários Estados-membros e a ONU. "Sua luta é emblemática da resistência de certas comunidades indígenas e rurais da Colômbia aos grupos armados.

"Eles são um exemplo de comunidades em perigo de extinção", disse Jan Egeland, ex-funcionário da ONU e diretor do Conselho Norueguês para Refugiados (NRC), que visitou Nariño recentemente.