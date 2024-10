Jornal divulga suposta carta de líder morto do Hamas: 'Cuidem dos reféns'

O texto é intercalado com um versículo do Alcorão. ''E depois, ou os liberte como um favor ou deixe-os resgatar'', dizia a passagem religiosa. Com isso, ele conclui afirmando que ''o dever de libertar nossos prisioneiros só pode ser cumprido guardando os reféns do inimigo''.

Outro manuscrito continha estatísticas sobre 112 detidos israelenses e informações sobre eles: Cidade de Gaza (14), o centro da Faixa (25) e Rafah (51). Um quarto grupo de 22 reféns é listado sem localização.

Na documentação, Sinwar os dividiu de acordo com idade, gênero e se eram civis ou soldados. Além dos israelenses, o chefe do Hamas citou cinco árabes beduínos, dos quais quatro deles estariam sendo mantidos em Rafah e o outro em Gaza.

A última carta apresenta uma lista de nomes de 11 reféns libertadas no início da guerra. Todas as citadas são mulheres, de idades entre 36 e 84, e suas nacionalidades foram detalhadas também.